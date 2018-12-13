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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Surlarda öğrencilere dağcılık eğitimi Haberi

Surlarda öğrencilere dağcılık eğitimi Haberi

Eğitim öncesi 911 ekibinin hazırlıkları

Gesi Öğrenciler 

-Öğrencilere eğitim verilmesi, güvenlik halatlarının bağlanması
-Öğrencilerin surlardan inmesi
-911 Arama Kurtarma Başkanı Mustafa Gürsoy’un açıklamaları
-Röportajlar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in Bandırma İlçesinde 911 Arama Kurtarma Ekibi üniversite öğrencilerine dağcılık eğitimi verdi. Bandırma liman bölgesinde bulunan surlarda 911 Arama Kurtarma Derneği tarafından üniversite öğrencilerine yönelik dağcılık eğitimi verildi.
Bandırma On Yedi Eylül üniversitesi öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen eğitimde ilk olarak temel eğitim gerçekleştirildi.
Daha sonra öğrenciler 20 metre yükseklikten aşağı indiler. Yaklaşık 3 saat süren eğitimde, kaya tırmanışı ve emniyet alma eğitimi alan üyeler, hem keyifli hem de çok faydalı bir gün geçirdi. 911 Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mustafa Gürsoy “Derneğimize yeni katılan üyelerimize dağcılık temel eğitimleri veriyoruz. Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi 911 Arama Kurtarma, Dağcılık ve Kurtarma Topluluğumuzla birlikte etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Yeni üyelerimize temel eğitimin birinci aşaması olan güvenli bir şekilde inmek için gerekli ekipmanları tanıtmaktır. Olası bir durumda olaya müdahale etmek için eğitimlerimizi veriyoruz” dedi.

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