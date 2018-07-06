Suriyelilerin yaşadığı mahallerde güvenlik önlemleri arttırıldı İzle

-Mahalleli, polisin güvenlik tedbirleri,

-parktaki vatandaşların ikaz edilmesi,

-evlerine gönderilmesi

-polis ekip otoları ve zırhlı araçlar,

-alınan güvenlik tedbirleri,

-Suriyelilerin kepenkleri kapalı iş yerleri,

-gezen Suriyeliler,

-detaylar



( GAZİANTEP )- Sosyal medya yolu ile toplumu kışkırtarak provokatörlük yaptığı iddiasıyla 16 kişi hakkında işlem yapıldı GAZİANTEP



- Gaziantep'te bir çocuğun taciz edildiği iddiasıyla sokaklara çıkarak Suriyelilere yönelik, iş yeri ev ve araçlara saldırması ile ilgili polis, olayların yaşandığı mahallede geniş güvenlik önemleri aldı. Polis sosyal medya yoluyla toplumu kışkırtmaya çalıştığı ileri sürülen 16 kişi hakkında yasal işlem başlattı Gaziantep'te 60 yaşlarında bir şahsın Suriyeli çocuğu taciz ettiği iddiasıyla gece vatandaşlar sokağa çıkarak, ellerinde sopa ve taşlarla Suriyelilere ait ev, iş yeri ve araçlara saldırmış, öfkeli vatandaşlar Suriyelilere ait bazı iş yerlerindeki tabelalarını da sökerken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilmişti. Gaziantep Valiliği ise gerginliğe neden olan taciz iddiaları ile ilgili yaptığı açıklamada ise "Bugün saat 19.00 sıralarında Şahinbey ilçemiz Hoşgör Mahallesindeki parkta 60 yaşlarındaki (R.C) adlı şüphelinin bir grup vatandaş tarafından “küçük kız çocuğuna yönelik istismar” iddiasıyla darp edildiği ihbarı alınmıştır. Olay yerine sevk edilen ekiplerimiz tarafından (R.C) adlı şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli tahkikat başlatılmış olup, istismar edildiği iddia edilen çocuğun tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi. Provokatörlere yasal işlem Suriyelilerin yaşadığı bölgelere sevk edilen polis ekipleri, gece boyu nöbet tutarken benzeri eylemleri önledi. Ekipler gündüz de bu bölgelerde geniş güvenlik tedbirleri aldı. Yaşananlar nedeniyle Suriyelilerin işlettiği dükkanlar ise bu gün kepenklerini açmadı. Yaşanan gerginliğin ardından sosyal medya hesaplarından halka kışkırtmak isteyen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı. Polis olaylarla ilgili 16 kişi hakkında yasal işlem başlattı. Gaziantep valiliğinden başlatılan yasal işlemlerle ilgili yapılan açıklamada ise, "Şahinbey İlçemiz Hoşgör Mahallesindeki parkta 05.07.2018 Perşembe günü bir grup vatandaşımızın İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince gözaltına alınan şüpheli (R.C) adlı şahsı “çocuğa yönelik istismar” iddiasıyla darp etmesiyle başlayan olayı bahane ederek, sosyal medya yoluyla halkı kışkırtarak toplumu kaos ortamına sürüklemeye çalıştığı tespit edilen (16) şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.

