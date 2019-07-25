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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Suriyelilerin vatan özlemi izdihama dönüştü

Suriyelilerin vatan özlemi izdihama dönüştü

Çadırlarda bekleyen Suriyeliler

Polis Online Alabalık Sınır Kapısı Ezilme Tehlikesi 

-Suriyelilerin görüntüsü
-Kalabalıktan görüntüler
-Kapıların açılması
-Görevlilerin kontrollü bir şekilde içeriye alması
-Ezilme tehlikesi geçirenler
-Yere düşen kadın
-Suriyelilerin yoğunluğu
-röportajlar

( KİLİS ) KİLİS

- Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nda izdihama neden oldu. Türkiye’nin çeşitli kentlerinden Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra Kilis Valiliğinin izni ile Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile Suriye’nin diğer şehirlerine gidiyor. Sabah saatlerinde Suriyelileri gönderme alanının önünde toplanan binlerce Suriyeli izdihama yol açtı Suriyeliler izdiham oluşturdu Görevliler, Suriyelileri sıraya koymakta zorluk çekerken, Suriyeliler bir an önce giriş kapısından gönderme alanına girmek isteyince izdiham yaşandı. Bazı çocuklar ezilme tehlikesi geçirirken yere düşenler oldu. Suriyeliler yakınlarına hediye olarak götürecekleri eşyaları taşımakta da zorluk çekti. Pasaport polisinin son kontrolünden geçen Suriyeliler, gümrük görevlilerinin nezaretinde tahsis edilen otobüslerle ülkelerine gidiyor. Suriyeli çocuklar aşılanıyor Sağlık Müdürlüğü görevlileri de 15 yaş altı çocukların aşı kartlarını kontrol ederek, aşı kartı olmayanlara aşı yapıyor. Polis, sınır kapısında izdiham yaşanmaması için tedbirler alıyor. Sıcaktan korunmaya çalışıyorlar Sabah erken saatlerden itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, 40 dereceyi aşan sıcakta ülkelerine gidiyor. Bazı Suriyeliler sıcaktan korunmak için şapka takarken, bazıları da başlarını giysilerle kapatıyor.
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