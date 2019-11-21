Suriyelilerin ülkelerine kesin dönüşleri sürüyor

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( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Suriye’nin sınır ilçesi olan Telabyad’tan Türkiye'ye sığınan yaklaşık 100 kişilik grup, minibüslerle ülkelerine geri dönüş yaptı. Barış Pınarı Harekatı'yla bölgenin terör örgütü PKK/ YPG'den temizlenmesinin ardından Türkiye'nin farklı bölgelerindeki Tel Abyadlılar, Akçakale ve Tel Abyad sınır kapılarından geçerek, ülkelerine kesin dönüş yapıyor. Minibüslerini tıka basa dolduran yaklaşık 100 kişilik 20 ayrı aile, akşam saatlerinde Akçakale Sınır kapısına geldi. Burada bekleyen Türk yetkililer tarafından kimlikleri alınan Suriyeliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından kayıttan düşürüldü. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Telabyadlılar, yıllardır ayrı kaldığı ve hasretini çektiği ülkelerine kesin dönüş yaptı. Dönüşlerin önümüzdeki günlerde daha da artması beklenirken, uzun süredir kapalı olan ve yeniden onarım çalışmalarının ardından resmi hizmete açılacak olan Akçakale Sınır Kapısı'nın açılması için devam eden yoğun çalışmalarda da sona gelindi. Gümrük kapısının insani yardımlar için Pazartesi yada Salı gününe kadar hazır edilmesi bekleniyor.



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