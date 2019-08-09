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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Suriyelilerin ülkelerine gidişleri tamamlandı...Kurban Bayramı için 40 bin 150 Suriyeli ülkesine gitti

Suriyelilerin ülkelerine gidişleri tamamlandı...Kurban Bayramı için 40 bin 150 Suriyeli ülkesine gitti

Suriyelilerin görüntüsü

-Çadırda bekleyen Suriyeliler
-Yapılan röportaj

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 40 bin 150 Suriyeli ülkesine geçti. Türkiye’nin dört bir tarafından ülkelerine gitmek için 22 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında Kilis'e gelen 40 bin 150 Suriyeli, Kurban Bayramı'nı yakınlarının yanlarında geçirmek için ülkelerine gitti. Bugün akşam saatlerine kadar geçişleri sağlanan Suriyelilerin 31 Aralık tarihleri arasında Türkiye’ye gelebilecekleri öğrenildi.
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