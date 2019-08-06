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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor - KİLİS

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor - KİLİS

- Gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin işlem yaptırmaları - Suriyeli Ahmet Hacı ile röportajSuriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyelilerden bir grup daha Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan çıkarak terör örgütlerinden temizlenen bölgelere gittiKİLİS (AA) - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyelilerin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör örgütlerinden temizlenen bölgelere dönüşü sürüyor.Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 400 Suriyeli, "Gönüllü Geri Dönüş Programı" kapsamında, Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğü bürosundaki işlemlerinin ardından minibüslere bindirildi.Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'tan temizlenen bölgelere gitti.Suriye uyruklu Ahmet Hacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iç savaşın şiddetini artırması sonucu, yaklaşık 5 yıl önce, memleketi Afrin'i terk ederek Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Suriye'de gerçekleştirilen operasyonlar sonucu yaşadıkları bölgenin terörden temizlendiğini, bu nedenle de ülkesinde dönmeye karar verdiğini anlatan Hacı, uzun aradan sonra Afrin'e döneceği ve akrabalarını göreceği için mutlu olduğunu ifade etti.
Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında 2015'ten bu yana yaklaşık 330 bin Suriyeli ülkesine döndü.

İç Savaş Muhabir Görece 

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