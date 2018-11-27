Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor - HATAY

Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor - HATAY

- Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor - Cilvegözü Sınır Kapısı - Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerSuriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor - Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan iki haftada 4 bin civarında Suriyeli ülkelerindeki güvenli bölgelere dönüş yaptıHATAY (AA) - Suriyeli ailelerin, İdlib ve kırsalındaki güvenli bölgelere dönüşleri sürüyor.Türkiye'nin farklı illerinde yaşamlarını sürdüren Suriyeliler, ülkelerine dönmek için Hatay 'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na geliyor.Yanlarına birkaç parça eşya alan aileler, işlemlerinin ardından güvenli bölgelere hareket ediyor.Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan iki haftada 4 bin civarında Suriyeli ülkelerindeki güvenli bölgelere dönüş yaptı.Öte yandan, sınır kapısında Suriye'ye gönderilen insani yardım ve ticari malzemeleri taşıyan tırların yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Güvenli Bölge İdlib İnsani Yardım Sınır Kapısı Hanlı 

İlgili Foto Galeriler
Sınırda Savaş ProvasıSınırda Savaş Provası
Katliam gibi kaza! 6 ölü, 16 yaralıKatliam gibi kaza! 6 ölü, 16 yaralı
Kilis'e 3 Roket Mermisi DüştüKilis'e 3 Roket Mermisi Düştü
Şivan Perver Ve Barzani Türkiye'deŞivan Perver Ve Barzani Türkiye'de
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı