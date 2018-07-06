Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor - KİLİS Haberi

Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor - KİLİS Haberi

- Öncüpınar Sınır Kapısının Genel Görüntüsü - Suriyelilerin Gelişi - Gümrük Memurlarının Kontrolü - Suriyelilerin Türkiye'ye GirişiSuriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor - Suriyelilerin, Kilis 'teki Öncüpınar sınır kapılarından Türkiye'ye dönüşleri devam ediyorKİLİS (AA) - Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin, Kilis 'teki Öncüpınar sınır kapılarından Türkiye'ye dönüşleri devam ediyor. Kilis Valiliğinin izniyle 18 Mayıs - 13 Haziran arasında ülkelerine giden 52 bin 114 Suriyeli sığınmacıdan yaklaşık 25 bini Türkiye'ye döndü.Dönüşler nedeniyle sınırın iki tarafında da yoğunluk oluştu.Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlemleri yapılan Suriyeliler, yanlarında getirdikleri eşyalarla Türkiye'ye giriş yaptı.Suriyelilerden şu ana kadar 25 bin kişinin geri döndüğü, tamamının ise 31 Temmuz'a kadar Türkiye'ye geleceği bildirildi.

Sığınmacı Bild Sığınma Trol 

İlgili Foto Galeriler
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Mehmetçik Bayramda Da OperasyondaMehmetçik Bayramda Da Operasyonda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı