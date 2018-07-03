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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor - KİLİS Haberi

Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor - KİLİS Haberi

- Öncüpınar Sınır Kapısı - Suriyelilerin otobüsten inişi - Gümrük görevlilerinin yaptığı kontrol - Suriyelilerin Türkiye'ye Girişi - Ali Ökkeş'in konuşması - Doga Harküş'ün konuşmasıSuriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor - Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyeliler'in dönüşleri nedeniyle Kilis 'in Öncüpınar ve Gaziantep'in Karkamış sınır kapılarında yoğunluk yaşandıGAZİANTEP (AA) - Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin, Kilis 'teki Öncüpınar ve Gaziantep'teki Karkamış sınır kapılarından Türkiye'ye dönüşleri devam ediyor. Kilis Valiliğinin izniyle 18 Mayıs - 13 Haziran arasında ülkelerine giden 52 bin 114 Suriyeli sığınmacıdan yaklaşık 16 bini Türkiye'ye döndü.Dönüşler nedeniyle sınırın iki tarafında da yoğunluk oluştu. Ülkelerinden dönen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlemleri yapılarak, yanlarında getirdikleri eşyalarla Türkiye'ye giriş yaptı.Suriyeli sığınmacılardan Ali Ökkeş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua ettiklerini belirterek, "Allah başımızdan eksik etmesin. Kendisi olmasaydı biz Suriye'ye gidip gelemezdik, büyüklerimizi ziyaret edemezdik. Suriye'ye giderek orada yaşayan büyüklerimizi, akrabalarımızı gördük. Allah Türk bayrağını her zaman dalgalandırsın." diye konuştu.
- Karkamış Sınır KapısıRamazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Suriye'ye giden sığınmacıların Gaziantep'teki Karkamış Sınır Kapısı'ndan da dönüşleri sürüyor.Gaziantep Valiliğinden aldıkları izinle bayram öncesi Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile güvenli bölge haline getirilen Cerablus, Bab, Çobanbey ve Afrin gibi büyük kentlere giden 18 bin sığınmacı, yakınlarıyla hasret giderdi.Karkamış Sınır Kapısı'ndan 26 Haziran'dan itibaren dönüşe geçen Suriyeli sığınmacılar, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünün ardından Türkiye'ye giriş yapıyor.Sığınmacılardan Hüseyin Zeid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep'te Suriyelilere eğitim veren bir kurumda öğretmen olarak görev yaptığını söyledi.

Bayramda ailesini ve akrabalarını ziyaret ettiğini belirten Zeid, "İki yıldır ailemi görmüyordum, çok şükür bu bayram gördüm. Oralar çok güzel olmuş, her türlü imkan var. Bize bu imkanı sunan Türkiye'ye teşekkür ederiz." dedi.
İki çocuğu ve eşiyle bayramı Cerablus'ta geçiren İsmail Hayri de yıllardır anne ve babasını görmediğini ifade ederek, "Anne ve babamızla hasret giderdik. Biz oradan çıktığımızda durum çok kötüydü ama şimdi elhamdülillah çok güzel olmuş." ifadesini kullandı.Karkamış Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye dönen sığınmacı sayısının 10 bini geçtiği öğrenildi.

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