Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor - KİLİS
- Öncüpınar Sınır Kapısının Genel Görüntüsü - Suriyelilerin Otobüsten İnişi - Gümrük Memurlarının Suriyeden gelenleri Kontrol etmesi - Suriyelilerin Türkiye'ye Girişi - Hafız Tahir'in konuşmasıKİLİS (AA) - Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin, Kilis 'teki Öncüpınar sınır kapılarından Türkiye'ye dönüşleri devam ediyor. Kilis Valiliğinin izniyle 18 Mayıs - 13 Haziran arasında ülkelerine giden 52 bin 114 Suriyeli sığınmacıdan yaklaşık 19 bini Türkiye'ye döndüDönüşler nedeniyle sınırın iki tarafında da yoğunluk oluştu. Ülkelerinden dönen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlemleri yapılarak, yanlarında getirdikleri eşyalarla Türkiye'ye giriş yaptı.Suriyeli sığınmacılardan Hafız Tahir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, Suriye ziyaretlerinin ardından yeniden döndüklerini söyledi.