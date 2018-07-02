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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Suriyelilerin kullandığı iki araç birbirine girdi

Suriyelilerin kullandığı iki araç birbirine girdi

Trafik sıkışıklığı

Direksiyon 

-Refüj
-Savrulan parçalar

( HATAY -ÖZEL) HATAY

- Hatay’da anayolda ilerleyen Suriye uyruklu bir şahsın kullandığı araç, hızla ara yoldan çıkan bir başka Suriyelinin kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Antakya İlçesi Saraykent Mahallesi İnönü Bulvarında meydana gelen kazada ara yoldan hızla çıkan 31 MF 016 plakalı araç sürücüsü, anayola geçmek istedi. Bu sırada anayolda ilerleyen 31 MA 3182 plakalı araç, direksiyonunu sola kırsa da kazadan kurtulamadı. Önce ara yoldan çıkan araca ardından da refüje çarparak durabilen Suriyeli araç sürücüsü, Antakya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı kazada araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
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