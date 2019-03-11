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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Suriyelilerin kaldığı 3 katlı binanın 2. katında yangın çıktı

Suriyelilerin kaldığı 3 katlı binanın 2. katında yangın çıktı

Trafiğe kapatılan cadde ve itfaiye araçları

Polis Kalaba Alabalık İtfaiye Eri Polis Ekipleri 

-Bekleyen kalabalık
-İtfaiye aracı ve itfaiye eri
-Polis ve itfaiye ekipleri
-Yanmış daireden detay
-TEDAŞ Kablo müdahalesi
-İtfaiyenin gidişi

( HATAY ) HATAY

- Hatay'da, 3 katlı binanın 2. katında yangın çıktı. Söndürülen yangının ardından dairede büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antakya ilçesi Akasya Mahallesi, 55. Sokakta bulunan 3 katlı binanın 2. katında Suriyelilerin oturduğu dairede henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın sonrası itfaiye ekipleri alarma geçerken, ambulans ve polis ekiplerinin de gelmesiyle yol trafiğe kapatıldı. Yapılan müdahalenin ardından yangın söndürülürken, dairede büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Çevrede bulunan ve zarar gören elektrik kabloları da TEDAŞ ekipleri tarafından onarılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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