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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Suriyelilerin güvenli bölgelere dönüşü sürüyor - HATAY İzle

Suriyelilerin güvenli bölgelere dönüşü sürüyor - HATAY İzle

- Sınır kapısından ve geçiş yapanlardan detaySuriyelilerin güvenli bölgelere dönüşü sürüyor - Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ocak - mart döneminde 7 bin 783 Suriyeli ülkesine döndüHATAY (AA) - Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan bazı ailelerin güvenli bölgelere dönüşü sürüyor.Türkiye'nin farklı illerinde yaşamlarını sürdüren çok sayıda Suriyeli, ülkelerine gitmek için Hatay 'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na geliyor.Yanlarına birkaç parça eşya alan aileler, işlemlerinin ardından güvenli bölgeler ile Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'tan temizlenen alanlara hareket ediyor.Ocak - mart döneminde 7 bin 783 Suriyelinin, Reyhanlı ilçesinden ülkesine dönüş yaptığı öğrenildi.

İç Savaş Güvenli Bölge Hanlı 

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