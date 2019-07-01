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01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Suriyelilerin güvenli bölgelere dönüşü sürüyor - HATAY Haberi

Suriyelilerin güvenli bölgelere dönüşü sürüyor - HATAY Haberi

- Cilvegözü Sınır Kapısı - Suriyelilerden görüntülerSuriyelilerin güvenli bölgelere dönüşü sürüyor - Yılın ilk 6 ayında Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan 79 bin 886 Suriyeli ülkesine döndüHATAY (AA) - Türkiye'ye sığınan bazı Suriyeli ailelerin, İdlib ve kırsalındaki güvenli bölgeler ile Afrin ve civar köylerine dönüşü sürüyor.Türkiye'nin farklı illerinde yaşamını sürdüren Suriyeliler, ülkelerine dönmek için Hatay 'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na geliyor.Yanlarına birkaç parça eşya alan aileler, işlemlerinin ardından İdlib ve kırsalındaki güvenli bölgeler ile Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Afrin ve civar köylerine hareket ediyor.Zaman zaman yoğunluğun yaşandığı Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan, yılın ilk 6 ayında 79 bin 886 Suriyeli ülkesine döndü.

Güvenli Bölge İdlib Hanlı 

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