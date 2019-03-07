Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Suriyelilerin güvenli bölgelere dönüşleri sürüyor - HATAY

Suriyelilerin güvenli bölgelere dönüşleri sürüyor - HATAY

- Sınır kapısının tabelası - Sınır kapısında işlemlerini sürdüren SuriyelilerHATAY (AA) - Hatay 'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ından iki ayda 5 bin 767 Suriyeli İdlib ve kırsalındaki güvenli bölgelere dönüş yaptı.Türkiye'nin farklı illerinde yaşamını sürdüren Suriyeliler, ülkelerindeki güvenli bölgelere dönüş için yanlarına aldıkları birkaç parça eşyayla Hatay 'ın Reyhanlı ilçesine geliyor.Cilvegözü Sınır Kapısı'nda işlemlerini yaptıran Suriyeli aileler, güvenli bölgelere hareket ediyor.Sınır kapısından ocak ve şubat aylarında 5 bin 767 Suriyelinin güvenli bölgelere dönüş yaptığı öğrenildi.

Güvenli Bölge İdlib Hanlı 

İlgili Foto Galeriler
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Şişlide Çöp Yığınları OluştuŞişlide Çöp Yığınları Oluştu
PKKlı Teröristlerin Kullandığı Mağara İmha EdildiPKKlı Teröristlerin Kullandığı Mağara İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı