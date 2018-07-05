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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Suriyelilerin dönüşü sürüyor

Suriyelilerin dönüşü sürüyor

Cilvegözü Gümrük Kapısı

Polis Jandarma Gümrük Muhafaza Bayramlaşma Hanlı 

-Suriyelilerin otobüsle gelişi
-Eşyaları
-Detaylar

( HATAY )- Bayramlaşmak için ülkelerine giden Suriyelilerin dönüşü devam ederken bugüne kadar gelenlerin sayısı 15 bin oldu HATAY

- Türkiye’de farklı bölgelerde yaşayan ve bayramlaşmak için ülkelerine giden Suriyelilerin dönüşü devam ederken bugüne kadar gelenlerin sayısı 15 bin oldu. Ramazan Bayramı nedeniyle yakınları ve ailesi ile bayramlaşmak ve hasret gidermek amacıyla ülkesine giden Suriyelilerin Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan gelişleri devam ediyor. 18 Haziran’da başlayan dönüşlerde Türkiye’ye gelen Suriyeli sayısı 15 bin oldu. Dönüşler 15 Eylül’e kadar devam edecek. Hatay İl Jandarma ve Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından güvenlik tedbirlerinin alındığı Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda polis, jandarma ve gümrük muhafaza görevlileri, kimlik belgesi ve bavul kontrollerini yapıyor. Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan, pasaport, geçici koruma kimlik belgesi veya ön kayıt belgesi ile 83 bin 121 kişi ülkesine gitmişti. Dönüşlerde de gerekli kontroller yapıldıktan sonra girişleri sağlanıyor.
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