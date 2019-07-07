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07 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
- Suriyelilerin Dönüşü İçin Hummalı Çalışma - Binlerce Suriyeli Ülkesine Dönüyor - Suriye’de Binlerce Suriyeli İçin Binalar Yükselmeye Başladı İzle

- Suriyelilerin Dönüşü İçin Hummalı Çalışma - Binlerce Suriyeli Ülkesine Dönüyor - Suriye’de Binlerce Suriyeli İçin Binalar Yükselmeye Başladı İzle

İNŞAATLARDAN DETAY

Terör Örgütü Hayvancılık Hayvan 

-TGRT IÇİN BARIŞ TÜREL ANONS
-RÖPORTAJ
-ALTYAPI ÇALIŞMALARINDAN DETAY
-GENEL DETAYLAR

( AZEZ ) - Suriyelilerin dönüşü için hummalı çalışma- Binlerce Suriyeli ülkesine dönüyor- Suriye’de binlerce Suriyeli için binalar yükselmeye başladı AZEZ

- Suriye’nin Azez kentinde binlerce Suriyelinin dönüşü için alt yapı çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Türk müteahhitleri de inşaatlara başladı.
İnşaatlar bittiğinde binlerce Suriyeli ülkesine dönecek. 24 Ağustos 2016 tarihinde başlayan Fırat Kalkanı harekatı ile terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Suriye'nin Azez kentinde hayat normale dönerken, ticaret de canlanmaya başladı.
Tarım ve hayvancılıkla uğraşan bölge halkı Türkiye’nin bölgeye istikrar getirmesiyle de bölge ekonomisi her geçen gün daha hızlı canlanıyor. Azez’den Türkiye’ye göç eden binlerce Suriyeli için de hızlı bir şekilde Türk müteahhitleri tarafından inşaatlara başlandı. İnşaatlar bitince Türkiye’ye göç eden binlerce Suriyeli için ülkesine dönüş kapısı açılacak. Özellikle birçok binanın yıkılmasıyla konut sıkıntısının yaşandığı bölgede inşaatlara hız verildi.
Azez’de yaşayan Türkmen Mustafa Ömeroğlu Türkiye’ye teşekkür ederek, “Türkiye’nin bölgeye girmesinin ardından bölgede hayat normale dönmeye başladı.
Yol çalışmaları alt yapı üst yapı ve inşaatlar durmadan devam ediyor. Bu inşaatlar ve alt yapı çalışmaları bittikten sonra Türkiye’deki Suriyelilerin çoğu tekrar buraya dönecek” diye konuştu.

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