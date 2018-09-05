Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Suriyelilerin bir kişiyi darp ettiği iddiası mahalleyi karıştırdı

Suriyelilerin bir kişiyi darp ettiği iddiası mahalleyi karıştırdı

Darp anı güvenlik kamerası

Polis Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 

-Mahalelinin sokağa inmesi
-Gerginlik
-Vali Vekili ve Müdürün vatandaşları sakinleştiren çalışması
-Genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da Suriyelilerin bir kişiyi darp ettiği iddiası üzerine mahallede yaşanan gerginlik yatıştırıldı. İddiaya göre, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Sanayi Caddesinde bir kişi, Suriyeli olduğu ileri sürülen bazı kişiler tarafından darp edildi. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay sonrası toplanan mahallelide tepki gösterdi. Vali Vekili Mustafa Gül ve İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül mahalleye giderek vatandaşlarla görüşüp sağ duyu çağrısı yapıp dağılmalarını sağladı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı