Suriyelilerin bir kişiyi darp ettiği iddiası mahalleyi karıştırdı

-Mahalelinin sokağa inmesi

-Gerginlik

-Vali Vekili ve Müdürün vatandaşları sakinleştiren çalışması

-Genel ve detay



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ'da Suriyelilerin bir kişiyi darp ettiği iddiası üzerine mahallede yaşanan gerginlik yatıştırıldı. İddiaya göre, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Sanayi Caddesinde bir kişi, Suriyeli olduğu ileri sürülen bazı kişiler tarafından darp edildi. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay sonrası toplanan mahallelide tepki gösterdi. Vali Vekili Mustafa Gül ve İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül mahalleye giderek vatandaşlarla görüşüp sağ duyu çağrısı yapıp dağılmalarını sağladı.

