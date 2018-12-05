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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
'Suriyelilerin belirsizliklere karşı direnç geliştirmeleri önemli' - GAZİANTEP Haberi

'Suriyelilerin belirsizliklere karşı direnç geliştirmeleri önemli' - GAZİANTEP Haberi

"Suriyelilerin belirsizliklere karşı direnç geliştirmeleri önemli" - GAZİANTEP - İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'un konuşması"Suriyelilerin belirsizliklere karşı direnç geliştirmeleri önemli" - İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott:"Suriyelilerin gelecekte yaşayacakları belirsizliklere karşı direnç geliştirmeleri çok önemli"GAZİANTEP (AA) - İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Suriyelilerin gelecekte yaşayacakları belirsizliklere karşı direnç geliştirmelerinin önemli olduğunu belirtti.
Gaziantep 'te Uluslararası Organizasyon Sosyal Sağlık Medikal Derneğini (UOSSM) ziyaret ederek, ilgililerden brifing alan Chilcott, daha sonra çocuklar için oluşturulan alandaki faaliyetleri izledi ve dernek çalışanlarıyla sohbet etti.Chilcott, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün geldiği kentte bir dizi ziyaretin ardından Zeugma Müzesi'ni gezip etkileyici eserlerle tanışma imkanı bulduğunu ifade etti.
Ziyaretler kapsamında Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra bazı sivil toplum örgütleriyle bir araya geldiklerini dile getiren Chilcott, son olarak Uluslararası Organizasyon Sosyal Sağlık Medikal Derneğini ziyaret edip, faaliyetler hakkında bilgiler aldıklarını aktardı. Gaziantep 'te yeni bir apartman dairesine taşınan Suriyeli ailenin evine konuk olduklarını kaydeden Chilcott, şunları söyledi:"Bu ailenin Türkiye'deki ve Gaziantep 'teki deneyimlerini dinleme olanağı yakaladık. Bugün ziyaret ettiğim UOSSM ise ruh sağlığının korunması açısından Suriyeli nüfusa çok büyük katkı sağlıyor. Burada yapılan çalışmalar çok önemli. Çünkü Suriyelilerin gelecekte yaşayacakları belirsizliklere karşı direnç geliştirmeleri çok önemli."

İngiltere Muhabir Ruh Sağlığı Sivil Toplum 

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