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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Suriyelilerin bayram tatili için ülkelerine dönüşleri sürüyor İzle

Suriyelilerin bayram tatili için ülkelerine dönüşleri sürüyor İzle

Çadırda toplanan Suriyeliler

Polis Güvenli Bölge Online Bayram Tatili Trol 

-işlemleri yapılan Suriyeliler
-çocuklara aşı yapılması
-yapılan röportajlar

( KİLİS ) KİLİS

- Ramazan Bayramını ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin dönüşleri sürüyor. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen Suriyeliler, Kilis Valiliği izniyle Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile diğer şehirlerine gitmek için online randevu sistemine kayıt yaptırarak randevu günü ülkelerine gidiyor. Sabah 09.00’dan itibaren kontrollü bir şekilde Suriyelilerin ülkelerine gitmelerine izin veriliyor. Suriyeliler güvenli bölgelere gitmeyi tercih ediyor Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirilen Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı ile barış, huzur ve güvenlik ortamının sağlandığı Halep kentine bağlı Çobanbey, Carablus, El Bab ile Afrin ilçe ve kırsalında giden Suriyeliler, yakınlarına hediye olarak aldıkları eşyaları da beraberinde götürüyor. 0-15 yaş aralığındaki çocukların eksik aşıları da sağlık görevlileri tarafından yapıldıktan sonra pasaport polisi tarafından işlemleri tamamlanan Suriyeliler tahsis edilen otobüslerle Suriye'ye gidiyor. Bayramlaşmak amacıyla Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri 10 Haziran Pazartesi günü saat 08.00'de başlayıp, 1 Kasım Cuma günü 17.00'de tamamlanacak. (MAD-LO-Y)
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