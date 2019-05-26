Suriyelilerin bayram maratonu...10 bin Suriyelinin Ramazan Bayramı için ülkelerine dönüşleri devam ediyor Haberi

-Suriyelilerin görüntüsü

-Kuyrukta bekleyen Suriyeliler

-Yapılan röportajlar



( KİLİS )- 10 bin Suriyeli Ramazan Bayramını ülkesinde geçirmek için koşarak ülkesine gidiyor KİLİS



- Ramazan Bayramını ülkelerinde geçirmek için Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısına gelen Suriyelilerin bazıları işlemlerini yaptırdıktan sonra koşarak ülkelerine geçerken, 10 bin Suriyeli ülkesine gitti. Suriyeliler, Kilis Valiliğinin izni ile Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile diğer şehirlerine online randevu sistemine kayıt olduktan sonra Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı'na geliyor. Göç İdaresi tarafından kurulan çadırlarda sıraya giren Suriyelilerin, izdiham yaşanmaması için Suriyelileri kontrollü bir şekilde ülkelerine geçmesine izin veriliyor. Suriyeliler, Göç İdaresi tarafından kayıtları yapıldıktan sonra Sağlık Müdürlüğü görevlileri aşı kartı olmayan 15 yaş altı çocuklara aşı yapıyor. Suriyeliler pasaport polisi tarafından işlemleri yapıldıktan sonra tahsis edilen otobüsler ile Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesine geçiyor. Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Hareketi bölgelerine gidiyorlar Suriyelilerin daha çok Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından düzenlenen operasyon ile huzur ve barışın, güvenliğin geldiği Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Hareketi bölgelerine gidiyorlar. 10 bin Suriyeli ülkesine gitti Ülkelerindeki iş savaş nedeniyle güvenli liman gördükleri Türkiye’ye yerleşen Suriyeliler, Ramazan Bayramını ülkelerinde geçirmek için Suriye’ye gidiyor. Sabah saatleri itibariyle ülkesine giden Suriyelilerin sayısı 10 bini buldu.

