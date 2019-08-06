Suriyelilerin bayram için ülkelerine dönüşü sürüyor

-Suriyelilerin çadırlardan gelişleri

-Guruplar halinde ülkelerine giden Suriyeliler

-Randevu olmadıkları için ülkelerine gidemeyen Suriyelilerin açıklamaları

-Sırada bekleyen Suriyeliler

-Yapılan röportajlar

-İşlemleri yapılan Suriyeliler



( KİLİS ) KİLİS



- Kurban Bayramını ülkelerinde geçirmek için giden Suriyelilerin sayısı bu sabah itibariyle 30 bini buldu. Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis'e gelen Suriyeliler, Kurban Bayramı için Kilis Valiliğinin online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra verilen randevu gününde ülkelerine geçiyor. Gece saatlerinden itibaren Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelerek çadırlarda sıraya giren Suriyeliler, sınır hattında yoğunluğa neden oluyor. Kurban bayramını yakınlarının yanında geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus, El Bab ve diğer şehirlerine gidiyor. Randevusu olmayanlar gönderilmiyor Bazı Suriyeliler, Kilis Valiliğinin online randevu sistemine kayıt yaptırmadan randevu almadan ülkesine gitmek için gelenleri izin verilmiyor. Randevusu olmayan Suriyelilerin geçişine izin verilmez iken, randevusu olanların geçişlerinde sorun yaşanmıyor. Bayramın yaklaşması nedeniyle ülkesine gidenlerin sayısında artış yaşandığı bildirildi.

Aşırı sıcaklar Suriyelilerin vatan özlemine engel değil Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’e gelen Suriyeliler, 40 dereceye yaklaşan sıcak havaya ve zorlu şartlara rağmen ülkelerine gidiyor. Saatlerce aşırı sıcağa rağmen Suriyeliler vatan özlemlerini gidermek için ülkelerine gidiyorlar. Suriyeliler, Kurban Bayramı için ülkelerine giderken yanlarında yakınlarına hediyeler de götürüyor. Bazı mülteciler ise eşyalarını taşımakta güçlük çekiyor. Suriyelilerin ülkelerine Kurban Bayramı için gidişleri 9 Ağustos 2019 tarihine kadar devam edeceği bildirildi.

(MAD-SD

