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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Suriyelilere yönelik yardımlar - KİLİS

Suriyelilere yönelik yardımlar - KİLİS

- Suriyelilere yönelik yardımlar - İHH'nın Kilis Şubesi'nden detaylar - Buzdolaplarının taşınması - Suriyelilerin kayıt yaptırması - Cemiyet’ül Ulema Kurumu Başkan Yardımcısı İrşad Amud ile röportaj - İbrahim Koyes ile röportajSuriyelilere yönelik yardımlarKİLİS (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca temin edilen buzdolabı ve gıda kolileri Kilis 'te yaşayan ihtiyaç sahibi Suriyelilere dağıtıldı.Cemiyet’ül Ulema tarafından verilen 100 buzdolabı, İHH tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi Suriyeli ailelere teslim edildi. Ailelere gıda yardımında bulunulmasının yanı sıra yeni doğum yapan 250 anneye "bebek kolisi" dağıtıldı.Suriyeli İbrahim Koyes, yardımlar için teşekkür ederek yapılan iyilikleri unutmayacaklarını dile getirdi.İHH yetkilileri ise yardımların süreceğini ifade etti.

Buzdolabı Bebek Gıda Yardımı 

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