Suriyelilere yönelik insani yardımlar - HATAY Haberi
- Tırlardan detaySuriyelilere yönelik insani yardımlar - İdlib'e AFAD ve BM tarafından 26 tır yardım gönderildiHATAY (AA) - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine yardımda bulunuldu.AFAD tarafından temin edilen yatak, çadır ve konteynerleri taşıyan 6 tır, Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.Malzemelerin kırsal kesimdeki ailelere dağıtılacağı öğrenildi.BM tarafından da İdlib kentine 20 tır insani yardım gönderildi.