Suriyelilere insani yardım - HATAY

- Yardım tırlarından detaylar - AFAD tarafından temin edilen 5 tır yatak İdlib kırsalındaki ailelere gönderildiHATAY (AA) - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, Suriye'nin İdlib kırsalındaki ailelere yatak yardımında bulunuldu.AFAD tarafından hazırlanan ve içerisinde yatak bulunan 5 tır Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.Malzemelerin İdlib kırsalındaki ailelere dağıtılacağı öğrenildi.Yardım tırlarının bölgeye gönderilmeye devam edeceği kaydedildi.