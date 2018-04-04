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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Suriyelilere insani yardım - HATAY

Suriyelilere insani yardım - HATAY

- Yardım tırlarından detaylar - AFAD tarafından temin edilen 5 tır yatak İdlib kırsalındaki ailelere gönderildiHATAY (AA) - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, Suriye'nin İdlib kırsalındaki ailelere yatak yardımında bulunuldu.AFAD tarafından hazırlanan ve içerisinde yatak bulunan 5 tır Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.Malzemelerin İdlib kırsalındaki ailelere dağıtılacağı öğrenildi.Yardım tırlarının bölgeye gönderilmeye devam edeceği kaydedildi.

İdlib Bakanlık Hanlı 

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