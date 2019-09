-Genel ve detaylar et dağıtımından görüntüler

-Genel ve detaylar

-Etlerin araca yüklenmesi

-Genel ve detaylar

-Hayat Yolu Derneği saha sorumlularından Ahmet Bozdağ’ın açıklamaları



( AZEZ ) Suriyelilere et dağıtımı yapıldı AZEZ



- Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde bulunan sığınmacılara et dağıtımı yapıldı. İHH İnsani Yardım Vakfı, Hayat Yolu Derneği ve AFAD’ın koordinesiyle Kilis’in karşısında bulunan Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesindeki kamplardaki ailelere, yaşlı bakım merkezlerinde, yetimhanelerde ve yatılı okullarda bulunan ihtiyaç sahiplerine 12 bin 750 hisse et dağıtımı gerçekleştirildi.

Yapılan dağıtımlarla 60 bin kişinin istifade edeceği projede Suriye’nin güneyinden zorla yerlerinden edilerek kuzeye gelen Filistinli aileler de unutulmadı. Dernek Sorumlusu Ahmet Bozdağ yaptığı konuşmada, "Suriye’nin Azez bölgesinde et dağıtımlarımıza başladık. Kurban bayramında kesmiş olduğumuz, dondurulmuş haldeki kurban etlerini partner kuruluşlarımızla birlikte dağtımını yapıyoruz. İkişer kiloluk paketler olarak hazırlanan etleri burada bulunan Siccu, Mukaveme, İman, Babusselam, Ebu Zuhur ve Asyane kamplarındaki aileler ile yine bölgede bulunan sağlık merkezi ve eğitim merkezlerindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Ayrıca Suriye’de mülteci konumunda bulunan bin 700 Filistinli aileye etlerini ulaştırdık. Bu hayırda emeği geçen bağışçılarımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.