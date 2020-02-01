Suriyelilerden Türk askerine teşekkür



- Terör örgütü PKK/YPG’nin baskı ve zulmünden kurtarılan Barış Pınarı bölgesinde hayat normale dönmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG’nin baskı ve zulmünden kurtarılan Barış Pınarı bölgesinde hayat normale dönmeye devam ettiğine dikkat çekilerek, " Bu duruma tanık olan Suriyeli kardeşimiz: "Türk askeri yanımıza geldi. Allah'a şükür bizi bu zulümden kurtardılar." diyerek teşekkür etti" denildi.



loading...