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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Suriyelilerden Türk askerine teşekkür

Suriyelilerden Türk askerine teşekkür

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( TEL ABYAD ) TEL ABYAD

Sosyal Medya Gesi Terör Örgütü 


- Terör örgütü PKK/YPG’nin baskı ve zulmünden kurtarılan Barış Pınarı bölgesinde hayat normale dönmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG’nin baskı ve zulmünden kurtarılan Barış Pınarı bölgesinde hayat normale dönmeye devam ettiğine dikkat çekilerek, " Bu duruma tanık olan Suriyeli kardeşimiz: "Türk askeri yanımıza geldi. Allah'a şükür bizi bu zulümden kurtardılar." diyerek teşekkür etti" denildi.
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