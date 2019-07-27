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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti İzle

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti İzle

Çadırlardaki Suriyeliler

Polis Jandarma Online Sınır Kapısı Trol 

-Suriyelilerin görüntüsü
-Koşarak ülkelerine gidenler
-Koşarak ülkelerine gidenler
-İşlemleri yapılanlar
-Yapılan röportajlar
-Suriyelilerin çocuklarına aşı yapılması

( KİLİS ) KİLİS

- Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı’nda yoğunluğa yol açarken, bazı Suriyelilerin ülkelerine koşarak gitmesi dikkat çekti. Türkiye’nin çeşitli kentlerinden Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı’na gelen Suriyeliler, Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek için online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra Kilis Valiliğinin izni ile 9 Ağustos tarihleri arasında Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile diğer şehirlerine gidiyor. Bu sabah itibariyle 3 bin kişinin Suriye’ye geçiş yaptığı belirtildi. Sabah saatlerinden itibaren Suriyeliler, gönderme alanında Göç İdaresi tarafından kurulan dev çadırlarda işlemlerin başlamasını bekledi. Yoğunluğun yaşandığı sınır hattında jandarma ve polis, Suriyelileri sıraya koyarak düzenli bir şekilde geçişlerin sağlıyor. Öncüpınar Sınır Kapısı’nda yoğunluk devam ederken, bazı Suriyelilerin ülkelerine koşarak gitmesi dikkat çekti. Kimilerinin ise yakınlarına aldıkları hediyeleri taşımakta zorluk çektikleri görüldü.
Sağlık Müdürlüğü görevlileri de 15 yaş altı çocukların aşı kartlarını kontrol ederek, aşı kartı olmayanlara aşı yapıyor. Polis, sınır kapısında izdiham yaşanmaması için tedbirler alıyor.
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