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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Suriyeliler ülkelerine dönüyor - KİLİS Haberi

Suriyeliler ülkelerine dönüyor - KİLİS Haberi

- Suriyelilerin dönüş işlemleri yaptırması - Öncüpınar Gümrük Kapısından detaylar - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan bir grup Suriyeli, terör örgütlerinden temizlenen bölgelere döndüKİLİS (AA) - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan bazı Suriyeli aileler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terör örgütleri YPG/PKK - DEAŞ'tan temizlenen bölgelere dönüyor.Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 Suriyeli, Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında, Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğü bürosundaki işlemlerin ardından minibüslerle ülkelerine gönderildi.Suriye uyruklu Muhammed el - Vasmi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütlerinin saldırısı sonucu ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Türkiye'de her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını ancak ülkesini çok özlediğini anlatan el - Vasmi, "Yaklaşık 4 yıldır buradayım ama insanın memleketi gibisi yok. Türk askerinden Allah razı olsun. Terörü temizlediler. Şimdi oralar da güvenli hale geldi. Onun için geri dönmeye karar verdik." diye konuştu.
Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 1 Ocak 2015'ten bu yana program kapsamında yaklaşık 60 bin Suriyeli ülkesine döndü.

İç Savaş Muhabir Saldırı 

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