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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Suriyeliler ülkelerine dönüyor - KİLİS

Suriyeliler ülkelerine dönüyor - KİLİS

- Suriyeli göçmenlerin Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerinden detaylar - Suriye vatandaşları Abbas el - Abbas ve Fatma Marden'in konuşmaları - Suriyelilerin araçlara binmesiSuriyeliler ülkelerine dönüyor - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan bir grup Suriyeli, terör örgütlerinden temizlenen bölgelere döndüKİLİS (AA) - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan bazı Suriyeli aileler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terör örgütleri YPG/PKK - DEAŞ'tan temizlenen bölgelere dönüyor.Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 80 Suriyeli, Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında, Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğü bürosundaki işlemlerin ardından minibüslerle ülkelerine gönderildi.Suriye uyruklu Abbas el - Abbas, AA muhabirine, terör örgütlerinin saldırısı sonucu ailesiyle yaklaşık 2 yıl önce Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Türkiye'de her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını ancak ülkesini çok özlediğini anlatan el - Abbas, "Ailemi Türkiye'de bırakıp Suriye'ye gidiyorum ilk önce evimi ve ortamı ayarlayıp ailemi de yanıma alacağım. Burada kaldığımız sürede bizlerden desteğini esirgemeyen başata Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Türk askerinden Allah razı olsun. Suriye'yi bizim için güvenilir bir hale getirdi. Allah şehitlere rahmet, gazilere ise şifa versin." diye konuştu.
Fatma Marden de olayların şiddetinin artmasıyla Bab'tan Türkiye'ye sığındığını belirterek, yaşadıkları yerleri güvenilir hale getiren Tük Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) teşekkür etti.Marden, Türkiye'de herhangi bir sorun yaşamadığını ancak Fırat Kalkanı Harekatı ile Bab'ta bir sıkıntı kalmadığı için evine dönmeye karar verdiğini dile getirdi.Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 1 Ocak 2015'ten bu yana program kapsamında yaklaşık 60 bin Suriyeli ülkesine döndü.

Gaziler Şehit İç Savaş Muhabir Saldırı 

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