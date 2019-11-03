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03 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Suriyeliler ülkelerine dönmek için sınırda İzle

Suriyeliler ülkelerine dönmek için sınırda İzle

sınırda bekleyen suriyeliler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

Bombalı Saldırı Suriye Terör Örgütü Çakal Saldırı 


- Suriye'nin Telabyad kentinde meydana gelen patlamada ölenlerin ve yaralıların Türkiye'deki yakınları, ülkelerine geçmek için Suriye sınırında geçiş izni bekliyor. Barış Pınarı harekatı ile terör örgütü PKK/YPG terör örgütünden kurtarılan Suriye'nin Telabyad kentinde dün meydana gelen bombalı saldırıda ölen ve yaralıların yakınları, ülkelerine geçmek için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'ndeki askeri giriş noktasına geldi. İzni olmadığı ülkelerine geçiş yapamayan Suriyeliler, Devletin resmi kurumlarından izin verilmesini bekliyor. Ülkelerine geçmek isteyen Suriyelilerin sınırda bekleyişi sürüyor
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