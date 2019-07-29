Suriyeliler ülkelerine adeta 'depar' atarak gittiler İzle

-Bekleyen Suriyeliler

-Suriyelilerin oluşturduğu kalabalık

-Genel ve detaylar

-Ülkelerine guruplar halinde giden Suriyeliler

-Genel ve detaylar

-Kalabalıktan görüntüler

-Yapılan röportajlar



( KİLİS ) Suriyeliler ülkelerine adeta "depar" atarak gittiler- Bugün sabah saatleri itibariyle 8 bin Suriyeli Kurban Bayramı için ülkelerine gitti KİLİS



- Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan ülkelerine gidişleri sürerken, bu sabah itibariyle 8 bin Suriyeli’den, bazıları adete "Depar" atarak ülkelerine gittiler. Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, KilisValiliğinin online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra randevu günü geldiğinde ülkelerine geçiyor. Türkiye’nin dört bir tarafından randevu sistemine kayıt olan Suriyeliler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’na geliyor. Suriyeliler, Kilis Valiliğinin izni ile 9 Ağustos tarihleri arasında Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile Suriye’nin diğer şehirlerine gidiyor. Gece saatlerinden itibaren kuyruğa giren Suriyelilerin izdiham oluşturmaması için polis geniş güvenlik önlemi aldı. Suriyelileri guruplar halinde ülkesine gönderiliyor. 40 dereceyi bulan sıcaklıkta ülkelerine gidiyorlar Kilis’te 40 dereceye yaklaşan hava sıcaklığına rağmen Suriyeliler, kurban bayramını yakınlarının yanında geçirmek için ülkelerine gidiyor. Bazı Suriyeliler, ülkelerine giderken adete "Depar" atarak gittiler. Hediyelik eşya götürüyorlar Suriyeliler, Kurban bayramı için ülkelerine giderken yanlarında yakınlarına hediye olarak çeşitli eşyalar götürüyor. Bazı Suriyeliler, eşyaları taşımakta zorluk çektikleri gözlendi. Aşı kartı olmayanların aşıları yapılıyor. Suriyelilerin polis gözetiminde İl Göç İdaresi tarafından kayıtları yapılıyor. Pasaport polisinin son kontrolünden geçen Suriyeliler, gümrük görevlilerinin nezaretinde tahsis edilen otobüslerle ülkelerine gidiyor. Sağlık Müdürlüğü görevlileri de 15 yaş altı çocukların aşı kartlarını kontrol ederek, aşı kartı olmayanlara aşı yapıyor.

