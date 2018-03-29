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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Suriyeliler teröristlerden temizlenen bölgelere dönüyor İzle

Suriyeliler teröristlerden temizlenen bölgelere dönüyor İzle

Suriyeli çocuğun görüntüsü

Teröristler 

-Suriyelilerin görüntüsü
-Genel ve detaylar
-Bekleyenler
-Suriyelilerin çantaları
-Genel ve detaylar
- yapılan röportaj

( KİLİS -ÖZEL-HD) KİLİS

- Suriye’den terörden temizlenen bölgelere Suriyeli vatandaşların dönüşleri sürüyor. Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında teröristlerden temizlenen ve huzur, barış güven ortamının sağlandığı bölgelere dönüşleri sürüyor. Türkiye’nin dört bir tarafından gelen Suriyeliler, Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçerek, ülkelerine gidiyor. Geri dönüş işlemleri Göç İdaresi tarafından yapılan Suriyeliler, Kilis valiliğinin tahsis ettiği araçlar ile Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’nin Halep Kentine bağlı Azez ilçesi Babul Selam Sınır Kapısından ülkelerine dönüyorlar. Öte yandan günde 100 ile 300 kişinin Öncüpınar Sınır kapısından geçerek, Suriye'ye döndüğü öğrenildi.
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