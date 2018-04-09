Suriyeliler terörden temizlenen köylerine dönüyor İzle

-Suriyelilerin görüntüsü

-Genel ve detaylar

-Ülkelerine gitmek için bekleyen Suriyeliler

-Genel ve detaylar

-Kadın ve çocuklar

-Aşyaları

-Yapılan röportajlar

-Genel ve detaylar



( KİLİS - ÖZEL)- Suriyeliler Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile teröristlerden temizlenen bölgelere gidiyor KİLİS



- Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile teröristlerden temizlenen bölgelere Suriyeli vatandaşların dönüşleri sürüyor. Suriye’de iş kargaşa ve savaş nedeniyle ülkelerinden kaçarak Türkiye’nin dört bir tarafına yarleşen Suriyeliler, huzur, barışın geldiği güvenliğin sağlandığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının bulunduğu bölgelere gidiyorlar. Türkiye’nin dört bir tarafından gelen Suriyeliler, geri gönderme merkezindeki işlemlerinin ardından Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçerek, ülkelerine gidiyor. Geri dönüş işlemleri Göç İdaresi tarafından yapılan Suriyeliler, Kilis valiliğinin tahsis ettiği araçlar ile Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’nin Halep Kentine bağlı Azez ilçesi Babul Selam Sınır Kapısından ülkelerine dönüyorlar. Hafta içerisinde günde ortalama 100 ile 300 kişinin Öncüpınar Sınır kapısından geçerek, Suriye'ye döndüğü öğrenildi. Suriyeliler, Kendilerine her zaman yardımcı olan Türkiye Cumhuriyetine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ettiklerini Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının bulunduğu bölgelerde huzur ve barışın gelmesiyle ülkelerine döndüklerini ifade ettiler. (MAD-Y)

