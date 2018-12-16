Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Suriyeliler tandır ekmeği geleneğini Türkiye'de devam ettiriyor

Suriyeliler tandır ekmeği geleneğini Türkiye'de devam ettiriyor

Tandır ekmeği yapılan fırından görüntüler

İç Savaş Tandır Ekmeği 

-Tandır ekmeğinden detaylar
-Esnaf Resul Demir'in konuşmaları
-Suriyeli Abud Avvad'ın konuşmaları

( ŞANLIURFA -ÖZEL) ŞANLIURFA

- Suriye'de yaşanan iç savaştan kaçarak Şanlıurfa’ya yerleşen Suriyeliler, tandır ekmeği kültürünü burada devam ettiriyor. Suriye’deki iç savaştan dolayı Şanlıurfa’ya yerleşen Suriyeliler, burada kendi tandır ekmeği kültürlerini yaşatmaya devam ediyor. Merkez Haliliye İlçesindeki Rabia Meydanında kiralamış oldukları iş yerlerini fırına çeviren Suriyeliler, kendi yöresel ekmelerini yapıyor. Un, maya ve tuz ile yoğrulan hamur, tandırda ve fırınlarda pişiriliyor. Sipariş üzeri ve parkende satılan ekmekler, boyutuna göre 50 ile 75 kuruş arasında satılıyor. Suriyelilerin kendi ülkelerinde yaptığı işleri burada da devam ettiklerini aktaran esnaf Resul Demir, “ Bu bölgede yoğun olarak Suriyeliler yaşıyor. Kendi ülkelerinde yaptıkları işleri burada da yapıyorlar. Suriye’de fırıncı olan insanlar burada da fırın işiyle uğraşıyor. Tandır ekmeğinin fiyatı boyutlarına göre değişiyor. Küçük olan ekmekler 50 kuruştur. Büyük ekmekler ise 75 kuruşa satılıyor. Üç tane küçük ekmek ise 1 liradan satılıyor. Bu şekilde hizmet veriyorlar. Günlük olarak duruma göre 500 ile bin ekmek yapılıyor. Suriyeli insanların bu işleri yaparak kendi ailelerinin geçimini sağlıyorlar. İnsanlara yük olmadan, kendileri iş yaprak ayakta kalıyorlar. Genelde bu ekmekleri dönerciler, vatandaşlar ve esnaf alıyor. Geleneksel yemeklerde, çiğköfte ve pilav gibi yemeklerle birlikte tüketiliyor” diye konuştu.
Suriyeli Abud Avvad ise, "Kendi ülkemizde yaptığımız tandır ekmeğini burada da yapıyoruz. Ekmekler boyutlarına göre 50 ile 75 kuruşa satılmaktadır. Çok şükür işimizi yapıyoruz. Şanlıurfa’da olmaktan çok memnunuz" diye konuştu.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Şanlıurfa’da 460 bin üzerinde Suriyeli bulunuyor. Bu sayı Şanlıurfa nüfusunun ise yüzde 23’ünü oluşturuyor.
İlgili Foto Galeriler
Suriye'deki Savaş Çocukları EtkilediSuriye'deki Savaş Çocukları Etkiledi
500 Fotoğrafla Suriye'deki Savaş500 Fotoğrafla Suriye'deki Savaş
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı