Suriyeliler Ramazan Bayramı için ülkelerine dönüyor - İDLİB
- İdlib 'e bağlı Babü'l Hava sınır kapısı - İdlib 'e bağlı Babü'l Hava sınır kapısından Suriye'ye geçmek için sıra bekleyen Suriyeliler - Babü'l Hava Sınır Kapısı'ndan giriş yapan Hüseyin Halave ile röportaj - Babü'l Hava Sınır Kapısı'ndan giriş yapan Muhammed Hamada ile röportaj - Babü'l Hava Sınır Kapısı Medya İlişkiler Sorumlusu Mazen Alluş ile röportajSuriyeliler Ramazan Bayramı için ülkelerine dönüyor - Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, ramazanı ve Ramazan Bayramını ülkelerinde geçirmek için ülkelerine gidiyor - Hatay’ın Reyhanlı ilçesinin karşısında İdlib 'e bağlı Babü'l Hava sınır kapısından Suriye'ye geçenlerin sayısı 10 bine ulaştıİDLİB (AA) - Suriye'de iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınanlar, Ramazan Bayramı'nı geçirmek için ülkelerine dönüyor.Ramazan Bayramı'nı Suriye'de geçirmek isteyenler Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek, İdlib ’in Babü'l Hava Sınır Kapısı'ndan ülkelerine giriş yapıyor.Babü'l Hava Sınır Kapısı sivil yönetiminden alınan bilgiye göre bayram geçişlerin başladığı 20 Mayıs'tan bu yana yaklaşık 10 bin sivil Suriye'ye geçiş yaptı.Babü'l Hava Sınır Kapısı Medya İlişkiler Sorumlusu Mazen Alluş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan nedeniyle Türkiye'den gelen Suriyelilerin ülkeye girmeye başladığını söyledi.
Bayram tatili için Suriye'ye son giriş tarihinin 31 Mayıs olduğunu söyleyen Alluş, Türkiye'ye geri dönüşlerin ise 10 Haziran ile 1 Kasım tarihleri arasında gerçekleşeceğini bildirdi.Suriye'ye geçişlerin 4. gününde 10 bin sivilin İdlib ’e geldiğini aktaran Alluş, bu sayının 30 - 35 bin olmasını beklediklerini ifade etti. "Misafirlerin kolay geçişleri için bütün ekiplerimizi bu yönde seferber ettik" diyen Alluş, şöyle devam etti:"Ebeveynlere, 15 yaş altı olan çoçukların aşı kartlarını getirmelerini, 18 yaş altı olanların ise ailesi ile birlike gelmelerini, giriş ve çıkış tarihlerine uymalarını ve valizlerde ticari olan eşyaları getirmemelerini tavsiye ediyoruz."Babü'l Hava Sınır Kapısı'ndan giriş yapan Hüseyin Halave, Türkiye'nin verdiği özel izinle Suriye'ye giriş yaptığını belirterek, "Girenlerin sayısının çok olması yüzünden geçişte çok zorluk yaşıyoruz." dedi. Muhammed Hamada da "Bayram tatili için kapıların açılma kararını sabırsızlıkla bekliyorduk. Ramazan ayınının kalan günlerini ve bayramı ailem ile birlikte köyümde geçirmek çok güzel bir duygu. İnşallah bütün ülke özgürleşir, herhangi bir yere gitmeyiz, hep ülkemizde kalırız." ifadelerini kullandı.
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