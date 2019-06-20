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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Suriyeliler KKTC Üzerinden Güney Kıbrıs'a Geçti Haberi

- Suriyeliler KKTC Üzerinden Güney Kıbrıs'a Geçti Haberi

geçişler

( LEFKOŞA ) - Suriyeliler KKTC üzerinden Güney Kıbrıs'a geçti LEFKOŞA

Mülteci Urus Sığınma Sınır Kapısı 


- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ercan Havalimanı üzerinden adaya giriş yapan 63 Suriyeli, Güney Kıbrıs'a geçti. Güney Kıbrıs'a "sığınma" başvurusunda bulunan 63 Suriyeli, KKTC makamlarının gözetiminde Ercan Havalimanı'ndan Lefkoşa Ledra Palace sınır kapısı üzerinden Güney Kıbrıs'a geçti. Türkiye üzerinden transit uçuşla KKTC'ye gelen Suriyelilerin KKTC’ye mülteci olarak giriş yaptığı, sonrasında Güney Kıbrıs'a sığınma talebinde bulundukları belirtildi. Suriyelilerin ülkeye giriş yaptıktan sonra Güney Kıbrıs'a geçmek istediklerini beyan etmesi üzerine sürecin başladığı, Birleşmiş Milletler (BM) ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkilileri tarafından yapılan ön sorgulama ile geçişlerine izin verildiği öğrenildi. KKTC'ye daha önce gelen Suriyelilerin koşulsuz Türkiye'ye iadesi yapılırken, KKTC Dışişleri Bakanlığının “mülteci kabul kurallarını” değiştirmesi üzerine mültecilerin güneye geçişlerinin önü açılmış oldu. Geçtiğimiz ay itibariyle başlayan geçişlerde yüzün üzerinde Suriyeli mültecinin Güney Kıbrıs'a geçişine izin verilirken, her gün onlarca Suriyeli daha KKTC'ye gelerek Ercan Havaalanı'ndan Güney Kıbrıs'a geçmeyi bekliyor.
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