Suriyeliler için mülteci danışma merkezi açıldı

-Paolo Artini'nin konuşması

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( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa Valiliği ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından, kentteki sığınmacıların yaşadığı sorunları bizzat ve telefonla iletebileceği mülteci danışma merkezi açıldı. Türkiye'de en fazla Suriyeliye ev sahipliği yapan illerinden bir tanesi olan Şanlıurfa'da, sığınmacıların sorunlarını çözüme kavuşturmak için mülteci danışma merkezi açıldı. Valilik binasındaki merkezin açılışına BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Temsilci Yardımcısı Paolo Artini de katıldı.

Türkiye'nin dünya’da en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda olduğunu belirten BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Temsilci Yardımcısı Paolo Artini, “Türkiye dünya çapında en fazla mülteci bulunduran ve misafir eden ülke konumunda olduğunu belirtmek istiyorum. Türkiye’nin çabalarının çok önemli olduğunu ve büyük bir fedakarlıkla bu çalışmalar devam ediyor. Mülteci danışma merkezi açılışını yapıyoruz. Bu proje, Şanlıurfa Valiliği, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve BM Mülteci Örgütü işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Bu proje çok önemli, çünkü mültecilere hizmetlere erişimini sağlayacak ve geliştirecek. Projenin ilk bloku çağrı merkezinden oluşuyor. Bu projede mülteciler çağrı merkezi aracığıyla bilgi edinebilecekler” dedi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise, “Şanlıurfa’da yaşayan Suriye kardeşlerimizin iletişimi biraz daha kolaylaştırıldı. Artık daha iyi uyum ve güvenleri artıracaktır. Merkezin kurulumuna ilişkin 3 yıldır çalışma yapılıyor. Sığınmacılar saat 08.00'den gece 22.00'ye kadar sorunlarını anlatabilecek. Şuan 10 personelle hizmet verecek merkezin ihtiyaca göre çalışan sayısı da artırılabilecek. Talepler alınacak, sorunun çözüm anına kadar takibi sürecek” diye konuştu.

Tanıtım toplantısına BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Temsilci Yardımcısı Paolo Artini'nin yanı sıra Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Suriye İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem ve kuruluşların temsilcileri katıldı.



