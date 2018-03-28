Suriyeliler için danışma merkezi açıldı - ŞANLIURFA
- Şanlıurfa Valiliği - BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Temsilci Yardımcısı Paolo Artini ile Vali Abdullah Erin'in salona gelmesi - Salondan detaylar - BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Temsilci Yardımcısı Paolo Artini'nin konuşması - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in konuşmasıSuriyeliler için danışma merkezi açıldı - Şanlıurfa Valiliği himayesinde BM Mülteciler Yüksek Komiserliği finansmanıyla kentteki sığınmacıların yaşadığı sorunları bizzat ve telefonla iletebileceği merkez faaliyete geçti - BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Temsilci Yardımcısı Artini: - "Suriyelilerin ulusal hizmetlere erişimi konusunda Türkiye oldukça başarılıdır"ŞANLIURFA (AA) - Türkiye'de en fazla Suriyeliye ev sahipliği yapan illerden Şanlıurfa 'da, sığınmacıların sorunlarının çözümü için danışma merkezi açıldı. Şanlıurfa Valiliği himayesinde BM Mülteciler Yüksek Komiserliği finansmanıyla kentteki sığınmacıların yaşadığı sorunları bizzat ve telefonla iletebileceği merkezin açılışı dolayısıyla Şanlıurfa Valiliği konferans salonunda tanıtım toplantısı düzenlendi. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Temsilci Yardımcısı Paolo Artini, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'ye sığınmacılara desteğinden dolayı teşekkür etti.Türkiye'nin dünya çapında en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda olduğunu vurgulayan Artini, "Türkiye'nin şu anki çabaları çok büyük bir yük paylaşımıdır. Büyük bir fedakarlıkla bu konuda çalışmalar yapılıyor. Suriyelilerin ulusal hizmetlere erişimi konusunda Türkiye oldukça başarılıdır." dedi. Artini, merkez aracılığıyla sığınmacıların sorun ve taleplerinin kısa sürede çözümüne katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi. - Talepler ve çözümü takip edilecek Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de sığınmacılar konusunda Türkiye'nin elinden geleni yaptığını, benzer desteği uluslararası kamuoyundan da beklediklerini söyledi.
Merkezin kurulumuna ilişkin 3 yıldır çalışma yapıldığını anlatan Erin, "0 414 2141444 numaralı hattan sığınmacılar sorunlarını iletebilecek. 08.00'den gece 22.00'ye kadar sığınmacılar sorunlarını anlatabilecek. Şu an 10 personelle hizmet verecek merkezin ihtiyaca göre çalışan sayısı da artırılabilecek. Talepler alınacak sorunun çözüm anına kadar sürecin takibi yapılacak." diye konuştu. Tanıtım toplantısına İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Suriye İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.