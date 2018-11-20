Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Suriyeliler halay çekerek ülkelerine gitti

Suriyeliler halay çekerek ülkelerine gitti

Suriyelilerin görüntüsü

Bild Rejim Saldırı 

-Suriyelilerin konuşması
-Bekleyen Suriyeliler
-Kamyonetteki eşyaları
-Ülkelerine gitmek için bekleyen Suriyeliler
-Genel ve detaylar
-Kamyonetle gelen Suriyeliler

( KİLİS ) - Ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı 300 bini buldu KİLİS

- Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Kilis’e gelen Suriyeliler, halaylar çekerek Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine kesin dönüş yaptı. Savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin bir kısmı Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden bir daha Türkiye’ye dönmemek üzere ülkelerine kesin dönüş yaparken, 3 yıldır ülkesine dönenlerin sayısı 300 bini buldu. 8 yıldır Esad rejimi, terör örgütleri DEAŞ ile PYD’nin saldırıları sonucu Suriye’den kaçarak güvenli liman olarak gördükleri Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin bazıları, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatıyla huzur ve güven ortamının sağlandığı şehirlere gidiyor. Güvenliğin sağlandığı bölgelere 3 yıldır 300 bin kişi kesin dönüş yaparken, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden gidenlerin sayısı 90 bini buldu. Son olarak Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden Kilis'e gelen 400 Suriyeli de ülkelerine kesin dönüş yaptı. Suriyeliler, davul eşliğinde halaylar çekerek Suriye’nin Halep kentine bağlı Münbiç ilçesine gitti. Kesin dönüş için Kilis’e gelen Suriyeliler Öncüpınar Sınır Kapısı’nda geri gönderme merkezine kayıt yaptırıyor. Suriyeliler, Kilis Valiliğinin tahsis ettiği minibüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine dönüyor. Günde 100 ila bin Suriyelinin ülkesine kesin dönüş yaptığı bildirildi.
Suriyelilerin ülkelerine gidişleri Cumartesi ve Pazar günleri hariç haftanın 5 günü sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı