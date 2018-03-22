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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Suriyeliler bir daha dönmemek üzere ülkelerine gidiyor İzle

Suriyeliler bir daha dönmemek üzere ülkelerine gidiyor İzle

Suriyelilerin görüntüsü

İç Savaş Bild 

-Suriyeli çocuklar
-Eşyaları
-Yapılan röportajlar

( KİLİS - HD)- Zeytin Dalı Hareketi ile Fırat Kalkanı Harekatında terörden temizlenen bölgelere Suriyelilerin gidişleri sürüyor KİLİS

- Suriye'de yaşanan savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan bazı Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarıyla terörden temizlenen bölgelere geri dönüyor. 7 yıldır kargaşa ile iç savaşın sürdüğü ülkelerinden kaçarak güvenli liman olarak gördükleri Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin bazıları, Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatıyla güven, barış ve huzur ortamının sağlandığı şehirlerine bir daha dönmemek üzere gidiyor. Afrin ve çevresine Zeytin Dalı Harekatıyla Terörden temizlenen bölgelere gidişler arttı. Kilis’e gelen bazı Suriyeliler, kendi istekleri ile bir daha Türkiye’ye dönmemek üzere ülkelerine gitmek için Öncüpınar Sınır Kapısı’nda geri gönderme merkezine kayıt işlemlerini yaptırıyor. Suriyeliler, Kilis Valiliğinin tahsis ettiği minibüsler ile Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine dönüyor. Ortalama günde 200-300 arasında Suriyelinin ülkelerine kesin dönüş yaptıkları bildirildi.
Suriyelilerin ülkelerine gidişleri Cumartesi ve Pazar günleri hariç haftanın 5 günü sürüyor. (MAD-Y)
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