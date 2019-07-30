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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor - KİLİS Haberi

Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor - KİLİS Haberi

- İşlemlerini yaptıran Suriyeliler - Sağlık kontrolünden geçmeleri - Suriyeli Adnan Şeyho ile röportajSuriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor - Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan çıkışı sürüyorKİLİS (AA) - Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan çıkışları devam ediyor.Bayramı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen başta Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi bölgelerde yaşayan yakınlarının yanında geçirmek üzere randevu alan bir grup Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi.Burada kurulan çadırlarda, Göç İdaresi İl Müdürlüğü, jandarma ve polis ekiplerince işlemleri tamamlanan Suriyelilerin, İl Halk Sağlığı Müdürlüğünce kurulan sağlık merkezinde 0 - 15 yaş grubunda bulunan çocuklarına eksik aşıları yapıldı.Bu arada güvenlik güçleri, sıcak havadan etkilenen çocuk, kadın ve yaşlılarla özel ilgilendi.İşlemleri tamamlanan Suriyeliler, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince yapılan son kontrollerin ardından otobüslerle ülkelerine gönderildi.Suriyeli Adnan Şeyho, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk devletinin verdiği izin sayesinde çocuklarıyla ülkesine gitmenin sevincini yaşadığını söyledi.

Kurban Bayramı için babası, kardeşleri ve çocuklarıyla Suriye'ye gidebildiği için çok mutlu olduğunu anlatan Şeyho, "Bize bu fırsatı veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.
Bayramlaşmak amacıyla Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri, 31 Aralık Salı günü saat 17.00'de tamamlanacak.

Jandarma Güvenlik Güçleri Muhabir Polis Ekipleri Kışla 

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