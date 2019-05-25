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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor - HATAY

Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor - HATAY

- Sınırdan çıkış görüntüleri - Güvenlik kontrolü - Aşı yapılması görüntüleriSuriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor - Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen 16 bin civarında Suriyeli, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptıHATAY (AA) - Suriyelilerin, Ramazan Bayramı dolayısıyla Hatay 'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri devam ediyorÜlkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, yanlarına aldıkları eşyalarla sınır kapısına geliyor.Polis, jandarma ve gümrük muhafaza görevlileri, kimlik bilgeleri ve bavul kontrollerini yaptığı Suriyelilerin geçişini sağlıyor.20 Mayıs'tan itibaren başlayan geçişler kapsamında 16 bin civarında Suriyelinin sınırdan çıkış yaptığı, geçişlerin 31 Mayıs'a kadar devam edeceği öğrenildi. - Suriyeli çocuklara aşıBu arada, Türkiye'den çıkış yapan Suriyeli çocuklara aşılanıyor. Suriyeli çocuklar, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda kurulan sağlık çadırına alınıyor.Sağlık Bakanlığı personelince, 0 - 14 yaşındaki çocuklara çocuk felci, kızamık, kızamıkçık ve kabakulak aşısı uygulanıyor.Şu ana kadar bin çocuğa aşı yapıldığı öğrenildi.

İç Savaş Gümrük Muhafaza Kızamıkçık Çocuk Felci Sınır Kapısı 

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