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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Suriyeli yetim çocuklar AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - HATAY Haberi

Suriyeli yetim çocuklar AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - HATAY Haberi

Suriyeli yetim çocuklar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - HATAY - Çocukların fotoğrafları seçmesinden detay - Öğrencilerden Ahmet Tilavi'nin konuşmasıSuriyeli yetim çocuklar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıHATAY (AA) - Dünya Şehit Çocukları Vakfının Hatay 'da açtığı okulda eğitim gören Suriyeli yetim öğrenciler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendikleri fotoğrafları oyladı.Suriyeli yetim çocuklar AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki birer fotoğrafa oy kullandı.Öğrencilerden Ahmet Tilavi, "haber" kategorisinde Kayhan Özer'in "Seçim zaferi", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" ve "spor" kategorisinde ise foto muhabiri Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" adlı fotoğrafına oy verdi.Tilavi, oylamadaki fotoğrafların her birinin çok güzel ve anlamlı olduğunu belirterek, kendisini en çok etkileyen fotoğraflara oy verdiğini kaydetti.

Muhabir Yetim Çocuklar Beğendik Yetim Çocuk Öğrenciler 

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