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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Suriyeli turist rehberini kaçıran fidyeciler yakalandı

Suriyeli turist rehberini kaçıran fidyeciler yakalandı

Fidyecilerin adliye sevki

Polis Merkezi Akalan Polis Kamerası Kaçırılma Harekete Geç 

-Operasyon anı
-Kurtarılan Suriyeli gencin fotosu
-Genel detaylar

( İSTANBUL )- Fidyecilere operasyon polis kamerasında İSTANBUL

- Sultangazi’de Suriyeli bir genci kaçırarak ailesinden 20 bin dolar isteyen çetenin 3 üyesi düzenlenen operasyon sonucunda yakalanarak gözaltın alındı. Eminönü’nde Arap turistlere rehberlik yaptığı öğrenilen Muhammed Ali Alabdullah’ten 2 Nisan Pazartesi gününden beri haber alamayan aile yakınları polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kayıplar karışan Muhammed Ali Alabdullah’ın kuzeni İşham Alabdullah’a gelen telefon üzerine ekipler harekete geçti. İşham Abdullah’a gelen telefonda kuzeni Muhammed Ali Alabdulah’nı kaçırıldığını ve fidyecilerin 20 bin dolar istediği ortaya çıktı. Bu telefon üzerine harekete geçen ekipler kaçırılan Suriyeli genci kurtarmak için çalışma başlattı. - Turist rehberini kaçıran şüpheliler Suriyeli çıktı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi tarafından yapılan çalışmalarda kaçırılan Suriyeli Muhammed Ali Alabdullah’ın son olarak Sultangazi’de görüldüğünü tespit etti. Yapılan araştırmalarda kaçırılan Suriyeli gencin tutulduğu adresi tespit eden ekipler operasyon için düğmeye bastı. Sultangazi’de bulunan bir apartmanın bodrum katına düzenlenen operasyonda kaçırılan genç kurtarıldı. Suriyeli genci kaçırarak fidye isteyen 3 şüpheli ise etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.
- Suriyeli turist rehberine ‘yardıma muhtaç kadın’ tuzağı kurdular Sultangazi’de gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan Suriyeli 3 şüpheli ifadelerinde Muhammed Ali Alabdullah’a kurdukları tuzağı şöyle anlattı. Kaçırdıkları Alabdullah’ın maddi durumunun iyi olması üzerine böyle bir işe girdikleri belirten şüpheliler amaçlarının para olduğunu itiraf etti. Suriyeli bir kadının yardım bahanesiyle Alabdullah’ı Sultangazi’ye çağırdığı ve bu esnada şüphelilerin Suriyeli gencin başına silah dayayarak kaçırdığı öğrenildi. Kaçırılan Suriyeli gencin şüpheliler tarafından işkenceye maruz kaldığı ortaya çıktı. - Suriyeli genci tuzağa düşüren kadın aranıyor Gasp Büro Amirliği Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi tarafından düzenlenen operasyon anı ise polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Suriyeli gencin tutulduğu adrese girilmesi ve şüphelilerin etkisiz hale getirildiği görülüyor. Fidyecilerin elinden kurtarılan Suriyeli Muhammed Ali Alabdullah ailesine teslim edildi. Operasyonda gözaltın alınan 3 şüpheli ise Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi. Suriyeli gencin kaçırılmasında suç ortaklığı yapan Suriyeli kadını yakalamak için ekiplerin çalışmaları sürüyor. (OY-EY
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