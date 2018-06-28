Suriyeli sığınmacıların buruk Dünya Kupası heyecanı (2) - AZEZ
- Çadırda maç izlemek için yapılan hazırlıktan detaylar - Maç izleyen Sığınmacılardan detaylarAZEZ (AA) - Suriye'deki sığınmacılar, 4 sene önce evlerinde izledikleri Dünya Kupası maçlarını, bu kez çadırlarda takip ediyor. Eski günleri özlediklerini söyleyen çadır kent sakinleri, her şeye rağmen maçları takip ederken büyük heyecan duyuyor.Suriye'deki sığınmacılar, 2018 Dünya Kupası maçlarına büyük ilgi gösteriyor.Halep ilinin kuzey kırsalında muhaliflerin kontrolündeki Soran beldesinin el - Bel sığınmacı kampında barınan siviller, her gün bir araya gelerek maç izliyor.Maç saati öncesi küçük bir televizyon ekranı karşısında toplanan kalabalık, gündüz oynanan maçları çadır içerisinde, akşam saatlerindekileri ise açık alanda çadır önünde takip ediyor.Savaş ortamında büyüyen çocuklar ise maçları bomba seslerinden uzak, güven içinde izleyerek doyasıya eğleniyor.Sığınmacıların bazıları destekledikleri ülkelerin bayraklarını kaldıkları çadırlara asıyor.Kampta bu imkanı sağlayan Rami Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çadır kentteki sivillere ücretsiz bir hizmet sunduğunu söyledi.
Muhammed, Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları sonucu başkent Şam'ın güneyinden göç ederek ülkenin kuzeyindeki çadırlara yerleştiğini kaydetti. Maçları izlemeye gelenlere savaşın acı izlerini unutturmak istediğini belirten Muhammed, "Dünya Kupası maçları başladığında maçları internet üzerinden izlemek istedim. Ancak burada internetin hızının düşük olması buna engel oldu. Sonra kendi imkanlarımla uydu ve üyelik satın aldım. Bunun üzerine insanlar maç izlemek için benim çadırıma gelmeye başladı. " diye konuştu. Maçları takip edenlerden Ali Rihavi de arkadaşlarıyla 4 yıl önce de Doğu Guta'da maçları birlikte izlediklerini belirterek "Tehcire ve yaşanan zorluklara rağmen, çadır kentte diğer arkadaşlarla içimizdeki spor ruhunu ortaya çıkarmak için bir araya geldik." ifadelerini kullandı. - "Maçları izlerken eski günlere gidiyoruz"Arkadaşlarıyla maçı izlemeye gelenlerden Yasin Derviş de maçları izlerken mutlu olduklarını söyledi.
Derviş, "Daha önce 2014 yılındaki maçları kendi evimizde izliyorduk. O gün maçları birlikte izlediğimiz arkadaşlarımız yanımızda değil. Maçları izlerken eski günlere gidiyoruz." dedi.