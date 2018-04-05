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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Suriyeli rehbere fidye tuzağı - İSTANBUL Haberi

Suriyeli rehbere fidye tuzağı - İSTANBUL Haberi

- Operasyondan görüntüler - Kavuşma anıSuriyeli rehbere fidye tuzağı - İstanbul ’da rehberlik yapan Suriye uyruklu kişiyi, bir kadın aracılığıyla çağırdıkları evde rehin alıp ailesinden 20 bin dolar fidye istedikleri öne sürülen 3 şüpheli yakalandıİSTANBUL (AA) - İstanbul ’da rehberlik yapan Suriye uyruklu kişiyi kaçırıp fidye istedikleri iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.Polise başvuran Suriye uyruklu bir kadın, kendisini telefonla arayan tanımadığı kişilerin "Kardeşin Muhammed Abdullah Alabdullah'ı kaçırdık, 20 bin dolar vermezseniz öldürürüz" dediğini, şikayetçi olduğunu bildirdi.İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Rehine Kurtarma ve Müzakere timinin yaptığı çalışma sonucunda, Alabdullah'ı kaçıran kişilerin kimlikleri ve rehin tutulduğu adres tespit edildi.Ekiplerin Sultangazi'deki eve düzenlediği operasyonda Alabdullah kurtarılırken, Suriye uyruklu 3 zanlı da yakalandı. Şüphelilerden M.A'nın, kaçırılan Alabdullah'ın amcasının oğlu olduğu ve cinsel istismar suçundan kaydının bulunduğu bildirildi.
Zanlıların, bir kadına telefonla arattırarak Alabdullah'ın Sultangazi'deki eve gelmesini sağladıkları, rehin aldıktan sonra ailesinden fidye istedikleri öğrenildi.Gözaltındaki 3 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Rehin Cinsel İstismar Bild Akalan Dolar 

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