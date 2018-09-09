Suriyeli profesör, el yazmalarını yeniden kaleme aldı - İSTANBUL
- 4. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı'ndan detaylar - Suriyeli Prof. Ahmet Abdülkerim Necib ile röportajİSTANBUL (AA) - 4. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı'na katılan Suriyeli Prof. Ahmet Abdülkerim Necib, yüzlerce yıllık el yazmalarını Arapça'ya çevirerek yeniden kaleme aldı.Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu fuarda eserlerini okurla buluşturan Necib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, el yazmalarına olan ilgisinin Bosna Hersek'te savaş ile ilgili bir organizasyonda görev yaptığı dönemde başladığını söyledi.