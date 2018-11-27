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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Suriyeli öğrencilerin saç kesim ve bakımı yapıldı - ADIYAMAN

Suriyeli öğrencilerin saç kesim ve bakımı yapıldı - ADIYAMAN

- Kursiyerlerden görüntü - Öğrencilerin saçının kesilmesinden detay - Adıyaman Halk Eğitim Müdürü Aziz Özbilgiç ile röportaj - Kurs öğretmeni Fatma Pehlül ile röportaj - Suriyeli öğrencilerden görüntüSuriyeli öğrencilerin saç kesim ve bakımı yapıldı - Adıyaman Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, kentte eğitim gören 203 Suriyeli öğrencinin saç kesimi ve bakımını ücretsiz yaptıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da eğitim gören Suriyeli öğrencilerin saç kesimi ve bakımı yapıldı.Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, Namık Kemal İlköğretim Okulunda eğitim gören 203 Suriyeli öğrencinin saç kesimi ve bakımını ücretsiz yaptı.Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Özbilgiç, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezde okuma yazma, görsel sanatlar, müzik ve kuaför kurslarının bulunduğunu söyledi.

Kuaförlük eğitimi alan kursiyerlerinin, kamu hizmeti sunduğunu ifade eden Özbilgiç, şöyle konuştu:"Merkezimizde 15 kursiyerimiz eğitim görüyor. Mesleği öğrenen kursiyerlerimiz, Suriyeli çocuklarımızın saç kesim ve bakımlarını yaptı. Amacımız bu kursiyerlerimizin birer meslek sahibi olmalarını sağlayarak evlerine katkıda bulunmalarına imkan sağlamak. Bundan dolayı okul idarecilerimize, öğretmenler ile usta öğreticilerimize teşekkür ediyorum."7 yıldır Halk Eğitim Merkezinde kuaför öğreticiliği yaptığını belirten Fatma Pehlül ise Suriyeli öğrencilerin saçlarını kesmekten memnun olduklarını ve uygulamanın bundan sonra da devam edeceğini dile getirdi.

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