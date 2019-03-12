Suriyeli öğrenciler “İstiklal Marşı” okudu

-çocukların İstiklal Marşı'nı okuması

-Kur'an-ı Kerim tilaveti

-şiirlerin okutulması

-detaylar



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programda Suriyeli öğrencilerin okudukları İstiklal Marşı duygulu anlar yaşattı. Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde “İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma” programı düzenlendi.

Yavuzeli Kaymakamlığı Rumkale Kültür Merkezinde düzenlenen programda 6. sınıf öğrencileri tarafından işaret diliyle “İstiklal Marşı” okundu. Saygı durşuyla başlayan programda Türkçe Öğretmeni Nilüfer Rıdvan rehberliğindeki 6. sınıf öğrencileri işaret diliyle “İstiklal Marşı” okudular. Daha sonra ise Yavuzeli İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerinden Yasin Saraç rehberliğindeki 8. sınıf öğrencisi Vakkas Avcı tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise İmam Hatip Ortaokul müdürü Ramazan Göçer yaptı. Programda Yavuzeli İmam Hatip Ortaokulu 8\A sınıfı öğrencisi Tunahan Aslan “Zulmü Alkışlayamam’’ adlı şiiri seslendirirken, Türkçe Öğretmeni Gülizar Aldemir rehberliğindeki öğrenciler oratoryo gösterisi sergiledi. Sonrasında Mehmet Akif Ersoy’un hayatına dair belgesel izlenirken, İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışmasında birinci olan öğrencilere ödüller verildi.

İlçede eğitim gören Suriye uyruklu öğrenciler de İstiklal Marşı’nı okudu. Suriyeli öğrencilerin okuduğu istiklal marşı duygulu anlar yaşattı. Programın son kısmında ise Türkçe Öğretmeni Bekir Elmalı rehberliğinde hazırlanan “Korkma’’ adlı tiyatro gösterisi izlenirken, Tokaçlı ve Elmacık ilkokullarının hazırlamış oldukları ‘‘İstiklal Marşı’’ videosu izletildi. İstiklal Marşı’nı en güzel okuma yarışmasında birinci olan öğrencilere ödüllerini ise İlçe Kaymakamı Eyup Gürdal, ikinci olan öğrencilere ödüllerini Yavuzeli Belediye Başkan Vekili Ayvaz Çiftçi, üçüncü olan öğrencilere ödüllerini ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İlbey verdi. “İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma” programına İlçe Kaymakamı Eyup Gürdal, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alper Efetürk, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı İsmail Uzun, Belediye Başkan Vekili Ayvaz Çiftçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İlbey, Ziraat Odası Başkanı Bekir Sakar, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



